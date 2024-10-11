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AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre; Bartın'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem
Ekleme: 11.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:47 / Editör: Atilla Özbir
AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10:16'da 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 9.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem

KANDİLLİ: AMASRA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı.

Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.


AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem