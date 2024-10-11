AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem
AFAD verilerine göre; Bartın'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10:16'da 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yerin 9.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ: AMASRA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı.
Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.