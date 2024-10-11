AFAD açıkladı! Bartın'da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10:16'da 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.Yerin 9.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.9 olarak açıkladı.Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.