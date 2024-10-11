Abdulkadir Uraloğlu: Barbaros Limanı Bağlantı Yolu, akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.Bakan Uraloğlu, mesajında Tekirdağ'da bulunan Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile 'İz Bırakan Projeler'e imza atıldığını bildirerek, yılda zamandan 26 milyon TL ve akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağlandığına dikkati çekti.Uraloğlu'nun ayrıca bağlantı yolunun, karbon salınımınını 665 ton azaltıldığını ifade ettiği mesajında şu ifadele yer verdi:İz bırakan projeler. Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile yılda; zamandan 26 milyon TL, akaryakıttan 10 milyon TL tasarruf sağladık. Karbon salınımını 665 ton azalttık.