Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 21 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi.Gaziantep'e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.