Ankara Emniyeti’nden zehir tacirlerine darbe: 5 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine bir darbe daha vurdu. NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler takibe alındı.Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik arama köpeğinin de yer aldığı aramalarda, 1 kilo 504 gram kokain, bir adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve 175 bin 400 Türk lirası ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.