İstanbul Sancaktepe'de soğuk hava deposunda yangın çıktı!
İstanbul Sancaktepe’de bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Sancaktepe'de soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Soğuk hava deposundaki yangın sürerken, deponun yanında bulunan okul tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangın sırasında gökyüzünü yoğun duman kapladı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın sırasında gökyüzünü yoğun duman kapladı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.