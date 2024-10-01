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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Ekleme: 1.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 1.10.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her yaş, farklı bir mevsimdir.

Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Yaşlılar Günü' mesajı