Abdulkadir Uraloğlu: Dörtyol-Hassa projesi için 1,55 milyar euro dış finansman sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyol projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakan Uraloğlu açıklamasında Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyol projesine 1,55 milyar euro dış finansman sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında anlaşma imzalandığını belirtti.'EN KISA ZAMANDA İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ'İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi'nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da sürece katıldığını aktaran Uraloğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız' ifadelerini kullandı.'İSKENDERUN'U GAZİANTEP'E EN KISA YOLDAN BAĞLAYACAK'Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi'nden Amanoslar'ın ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep'e hem kara hem de demir yoluyla doğrudan ulaşım sağlanacağını belirtti.Uraloğlu, 'Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje İskenderun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlayacak, Akdeniz'e ulaşımı kolaylaştıracak' açıklamasında bulundu.'4 ŞERİTLİ 2 OTOYOL TÜNELİ İNŞA EDİLECEK'Toplam 55 kilometre demir yolu hattı ve 25 kilometre otoyol içeren projenin ilk etabı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, şu sözleri kullandı:Proje kapsamında, bir demir yolu hattı tüneli ile 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli 2 otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları'nın altından geçecek tüneller 3 farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak.Proje 2 etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı, Hassa kavşağında sona erecek. Kara yolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan Dörtyol Kavşağı'na bağlanarak Amanos Dağları altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut kara yoluna entegre edilecek.'HATAY'IN POTANSİYELİ ARTACAK'Uraloğlu, projenin ilk etabı kapsamında inşa edilecek 25 kilometrelik demir yolu ile yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesinin oluşturulacağını belirterek hattın, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar pek çok alanda hareketlilik sağlayacağını vurguladı.Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahının 38,3 kilometre, 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahının 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahının ise 29,6 kilometre kısalacağını kaydetti.