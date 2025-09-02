.Yurt Başvuruları Başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bak'ın açıklamalarından satır başları:Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Pandemi, deprem, salgın gibi afetlerde vatandaşlarımıza kapılarını açtık. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğizAn itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvurularını üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. Öğrencilerimizi üniversitelerine en yakın yurda yerleştiriyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz. Başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.