Türkiye'nin BM Gündemi Gazze!

Her krizde zulmün karşısında yer alarak "dünyanın vicdanı" haline gelen Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı tavrını en net şekilde ortaya koyan ülke oldu. Soykırımın sona ermesi yönünde birçok uluslararası girişime öncülük eden ve aktif diplomasisiyle gerçekleri dünya gündeminin üst sıralarında tutan Ankara, bu ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu konuda dikkat çeken mesajlar verecek.Türkiye'nin, uluslararası toplumun Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'i katliamlarını durdurana kadar "tecrit" edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Türkiye, katliamın bitmesi noktasında kendisiyle benzer yol haritası, anlayış ve politikaya sahip ülkelerle daha yakın çalışacak. Bu ülkelerle birlikte planlı ve sistemli şekilde adımlar atılacak.İsrail ile ticareti "tamamen" kesen tek ülke olma sıfatını taşıyan Türkiye, İsrail'in katliamını sona erdirmesi için diğer ülkelerin de aynı yoldan gitmesi gerektiği mesajını verecek. Özellikle İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatı konusunda deniz, hava ve kara sahalarının kullanımına müsaade edilmemesi yönünde telkinde bulunulacak.Ankara, İsrail'e silah ve mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin limanlarına girmesine, uçakların da hava sahasını kullanmasına müsaade etmiyor. Öte yandan Türk gemilerinin de İsrail limanlarına gitmesine izin verilmiyor. İsrail savaş makinesinin katliamlarını durdurulması gerektiğini beyan eden ülkelerin benzer önlemleri alması telkininde bulunulacak. Silah transferinin durdurulmasının hayati önemine dikkat çekilecek.Gazze'de zulmün sona ermesi için, hukuki, diplomatik, istihbari, ekonomik ve politik olmak üzere her mecrada varlık gösterilmeye devam edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana uluslararası mecrada ve ikili görüşmelerinde Gazze'de yaşananları net şekilde muhataplarına aktarmasının da etkisiyle birçok ülke Filistin'i tanıma ve iki devletli çözümü destekleme yönünde irade beyanında bulundu.Halihazırda 150 ülke Filistin'i tanıyor. İngiltere, Fransa, Kanada, Malta, Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya Filistin'i tanıma niyetini belli etti. Türkiye'nin, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanımaya yakın ülkelerle bir araya gelebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan insani yardımların Filistin'e ulaşmasının aciliyetine dikkat çekilecek, bu hususta uluslararası toplumun ve dünya kamuoyunun vicdanının harekete geçmesi somut gerçekler açıkça ifade edilecek.