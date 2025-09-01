Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Ntv'de yer alan habere göre,Alphabet'e bağlı Google, reklam teknolojisi işindeki rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle önümüzdeki haftalarda mütevazı bir AB rekabet cezasıyla karşı karşıya kalacak.Avrupa Komisyonu'nun bu kararı, Avrupa Yayıncılar Konseyi'nin şikayeti üzerine dört yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi. Bu şikayet, Google'ın kendi reklam hizmetlerini rakiplerine göre kayırdığı yönünde 2023'te suçlamalara yol açmıştı.Mütevazı ceza, yeni AB Rekabet Başkanı Teresa Ribera'nın, selefi Margrethe Vestager'in ağır caydırıcı cezalara odaklanan yaklaşımından bir değişime işaret edecek.Kaynaklar, Ribera'nın şirketleri cezalandırmak yerine rekabete aykırı uygulamaları sona erdirmeye odaklanmak istediğini belirtti. AB rekabet yetkilisi konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.