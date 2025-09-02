  • USD: 41,08 - 41,15
CHP İstanbul Kongresi İptal Edildi! Yönetim Görevden Alındı!

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap getirildi. Karar sonrası CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. İstanbul'da 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, önemli bir karar verdi. .

Ekleme: 2.09.2025 - 15:54 Güncelleme: 2.09.2025 - 16:07 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: A Haber
YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Ayrıca 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

KONGRE SÜRECİ DURDURULDU

Kararla birlikte mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. Sürece ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

GEÇİCİ BAŞKAN TEKİN

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı.

