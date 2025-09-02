Kastamonu'da Orman Yangını!
Karabük'te çıkan ve Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 2 farklı noktada devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Denizli ile Aydın'daki yangınlar kontrol altına alındı. Karabük-Kastamonu sınırındaki yangın sürüyor" açıklamasında bulundu
inde pazar günü çıkan ve dün Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHA'daki habere göre yangınlarda, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personel görev yapıyor.
437 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.
YUMAKLI: YANGIN SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.
Yumaklı, "Denizli ile Aydın'daki yangınlar kontrol altına alındı. Karabük-Kastamonu sınırındaki yangın sürüyor" dedi.