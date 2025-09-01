WhatsApp kullananlar için köklü değişiklik! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

WhatsApp, uzun süredir beklenen ‘kullanıcı adı' özelliğini Android tarafında test etmeye başladı. Daha önce iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan, diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi benzersiz bir kullanıcı adı belirleyerek platformda bulunabilmesini sağlıyor. Böylece bir kişiye ulaşmak için artık numara paylaşmaya gerek kalmayacak; kullanıcı adı araması ile doğrudan bağlantı kurulabilecek.Uygulamanın son beta sürümünde yer alan ekran görüntülerine göre, kullanıcılar sohbetler sekmesinde yer alan arama bölümüne kullanıcı adı yazarak o kişiyi bulabilecek. Eğer karşı taraf profil fotoğrafını herkese açık olarak ayarlamışsa, arama sonuçlarında fotoğrafları da görünecek. Bulunan hesapla tıpkı normal sohbetlerde olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile güvenli şekilde mesajlaşmak mümkün olacak. Sesli ve görüntülü aramalar, medya gönderimi ve diğer tüm sohbet özellikleri de kullanılabilecek. Yani klasik Whatsapp özelliklerinin tümü geçerli olacak.Tabii bu sistemin bazı kuralları var. Kullanıcı adlarının benzersiz olması, belirli uzunlukta olması ve en az bir harf içermesi gerekiyor. Ayrıca sahte hesapların ve kimlik karmaşasının önüne geçmek için belli biçimlendirme kuralları uygulanacak.Yeni özellikle birlikte kullanıcı adlarının küresel ölçekte aranabileceği belirtiliyor. Yani rehberinizde olmayan, hatta başka ülkelerdeki kişilere bile kullanıcı adıyla ulaşmak mümkün olacak. Ancak isteyenler için kullanıcı adı belirleme tamamen opsiyonel olacak; dileyenler yalnızca telefon numarasıyla WhatsApp kullanmaya devam edebilecek.WhatsApp ayrıca bu sistemde spam ve kötüye kullanımın önüne geçmek için güvenlik önlemleri alıyor. Şüpheli davranış sergileyen hesaplar, yani sürekli farklı kullanıcı adlarına mesaj atıp şikâyet alanlar, mevcut Hizmet Şartları kapsamında kısıtlanabilecek ya da engellenebilecek. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise şimdilik net değil.