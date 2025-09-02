Bakan Tunç'tan Açıklama; Soruşturmalar Siyasi Değil...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:Daha soruşturma başlar başlamaz hemen dosya ile ilgili beyanlarda bulundu. CHP lideri yargıyı etkilemekten kaçınmalı .Bunun bir adli soruşturma olmadığını siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı. Bunlar doğru değil.İhbarlar neticesinde başlayan bir soruşturma. Soruşturma siyasi değil. Cumhuriyet savcıları görevlerini yapıyor. Tek kişi görev yapmıyor, yürüyen süreçler var.Masumiyet karinesine önem veriyoruz. Elbette ki kararlar eleştirilebilir. Soruşturmanın seyrini beklemek zorundayız.Baklava kutularından paralar çıktı. Herkes bunu gördü. Burada bir yolsuzluk varsa ve bu noktada değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Yargıyı rahat bırakmak lazım. İddianame yazım süreci devam ediyor. Türkiye'de hak arama yolları sonuna kadar açık ve bunlar gerçekleşiyor.Alternatif çalışmalarımız var. Özellikle 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek"