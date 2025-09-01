KIM Jong-un'dan şok füze denetlemesi! Gözdağı verdi...

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un yeni açılan bir füze fabrikasını denetleyerek üretim kapasitesi ve modernizasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.Seri füze üretimine geçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, bunun mühimmat sanayii alanında elde edilen en önemli ve stratejik başarı olduğunu söyledi.Yeni fabrikanın istikrarlı füze tedariki konusunda ülkeye garanti sağladığını vurgulayan Kim, savaş caydırıcılığını arttırma talimatı verdi.Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un yeni açılan bir füze fabrikasını denetleyerek üretim kapasitesi ve modernizasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.Seri füze üretimine geçilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, bunun mühimmat sanayii alanında elde edilen en önemli ve stratejik başarı olduğunu söyledi.Yeni fabrikanın istikrarlı füze tedariki konusunda ülkeye garanti sağladığını vurgulayan Kim, savaş caydırıcılığını arttırma talimatı verdi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise ABD, Japonya ve Güney Kore'nin siber uzayı jeopolitik çatışma sahnesine dönüştürmeye çalıştığı savunularak, 'Bunun tipik bir örneği, yakın zamanda ‘siber tehdit' bahanesiyle Kuzey Kore'ye karşı uydurma bir ortak açıklama yayımlamaları ve ‘siber diplomasi çalışma grubu' toplantısını düzenlemeleridir' denildi. Washington, Tokyo ve Seul yönetimlerinin temelsiz bir 'siber tehdit teorisi' üzerinden dünya kamuoyunu yönlendirmeye ve Kuzey Kore üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, 'ABD, Japonya ve Güney Kore'nin insanlığın ortak gelişim alanı olan siber uzayı egemen devletlere karşı jeopolitik çatışma ve düşmanca propaganda sahnesine dönüştürme girişimlerini şiddetle kınıyor ve bu girişimleri reddediyoruz' denildi.ABD'nin ilk kez Aralık 2023'te Kuzey Kore kaynaklı siber tehdide karşı Japonya ve Güney Kore ile birlikte 3'lü çalışma grubu kurduğu hatırlatılarak, 'ABD, sadece bu yıl bile Münih Güvenlik Konferansı ve NATO dışişleri bakanları toplantısı vesilesiyle düzenlenen 3'lü ABD-Japonya-Güney Kore görüşmelerinde ‘Kuzey Kore kaynaklı siber tehdidi' ana gündem olarak belirlemiştir. Düşmanca tutumunu ortaya koyan ABD, vatandaşlarımız ile kurumlarımızı yaptırım listelerine eklemiştir' hatırlatmasında bulunuldu. ABD, Japonya ve Güney Kore'nin yaptıkları ortak tatbikatlarda da Kuzey Kore'ye karşı siber saldırı senaryosunu ele aldığı kaydedilen açıklamada, 'Tüm bunlar, ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki siber toplantıların amacının devletimize yönelik siyasi ve askeri baskıyı yoğunlaştırmak ve 3'lü askeri ittifakı meşrulaştırmak olduğunu kanıtlamaktadır' ifadelerine yer verildi.ABD ve müttefiklerinin düşmanca eylemlerinin Kuzey Kore ile ABD arasındaki güvensizliği artıracağı vurgulanan açıklamada, 'ABD, Japonya ve Güney Kore'yi, devletimizin güvenliğini tehdit etmeyi ve egemenlik haklarını ihlal etmeyi amaçlayan, siber uzayı jeopolitik çatışma sahnesine dönüştürmeye yönelik düşmanca girişimleri konusunda uyarıyoruz' denildi.