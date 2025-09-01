İşbilmez CHP yine şaşırtmadı! Bu kez o ilçe...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, yazılı uyarıya rağmen açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları kaldırmayan Etimesgut Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’na göre 668 bin 677 TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri ALO 181 ihbarının ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yaptı.Alanda çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli atıklar, inşaat-yıkıntı atıkları, asfalt atıkları, park-bahçe atıkları gibi atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların da çıktığı tespit edildi.Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi. Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 TL ceza kesildi.