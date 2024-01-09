Dominik polisinden Survivor'a operasyon! 'Bizimkileri almışlar'

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'yı ve ekibi zor duruma sokacak bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre, çekimlerin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nin polisi tarafından Survivor ekibine operasyon düzenlendi. Acun Ilıcalı durumu, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" sözleriyle tanımladı.

Acun Ilıcalı'nın hem yapımcısı hem de sunucusu olduğu Survivor yarışması, Dominik Cumhuriyeti'nde yer alan adalarda çekiliyor. Yeni sezonuna başlayan Survivor'da şoke eden bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı konuyu ada konseyine de taşıdı. 'Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim' diyen Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti polisinin Survivor'da kendilerine operasyon düzenlediğini söyledi.DOMİNİK POLİSİNDEN SURVIVOR'A OPERASYONBu akşam ekrana gelecek olan ada konseyinde konuşma yapan Acun Ilıcalı, 'Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar.' ifadelerini kullandı.