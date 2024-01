MasterChef All Star mücadelesi 7 Ocak 2024 tarihinde sona erdi, sezonun birincisi belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı final gecesinde Tahsin ve Esra, şampiyonluk mücadelesi verdi. Peki, MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi olan yarışmacı

MasterChef All Star şampiyonu 7 Ocak 2024 tarihli 198. bölümde belli oldu. Aylar süren rekabette sona kalan iki yarışmacı -Esra ve Tahsin- son kez tezgah başına geçtiler. Final yemeğinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef All Star şampiyonu oldu.Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan ismi Mehmet Yalçınkaya açıkladı. Yalçınkaya şampiyonu; "2024'ün All Star'ı Esra" sözüyle duyurdu."Jüri üyelerinden 69,5 puan alarak şampiyon olan Esra, duygularını dile getirdi ve kendisini destekleyen arkadaşlarına teşekkür etti.Şampiyonluk konuşması yapan Esra; "İnanılmaz bir duygu, çok yorucu, mücadeleci bir yolculuktu. En uzun sezon oldu, "bunun sonu hiç gelmeyecek mi?" dedim ama mücadelemi hiç bırakmadım. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine güvenen tüm kadınlar." ifadelerini kullandı.