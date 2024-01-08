Alanya’da Alman adam evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar Mahallesinde Almanya uyruklu Arnold Gabel (85) isimli adam, eşi tarafından evin salonunda yerde hareketsiz olarak bulundu. Eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gabel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.