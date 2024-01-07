Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan hastanede ziyaret etmişti
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.
Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
BAŞKAN ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti.
Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti.
Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.