Zirveyi kaptırabilir: Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi

Apple hisselerine yönelik tavsiye, bir hafta içinde ikinci kez aşağı yönde revize edildi. Yılın ilk haftasında Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azaldı. Apple ile Microsoft arasındaki fark 100 milyon doların altına inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Apple'ın piyasa değeri bir haftada 170 milyar dolar eridi Apple hisselerine yönelik tavsiye bir hafta içinde ikinci kez aşağı yönde revize edildi.Şirket hisseleri 8 haftanın en düşüğüne inerken, yılın ilk haftasında Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azaldı. Kararın ardından, şirketin hisseleri yüzde 1,4 düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi ve şirketin piyasa değeri 2024'ün ilk haftasında yaklaşık 170 milyar dolar azaldı.Apple 2,8 trilyon dolardan fazla sermayesi ile hâlâ dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olma özelliğini taşıyor. Son günlerdeki kayıplar, şirketin aralık ayında kapanışta kaydettiği tarihi zirvenin yalnızca yüzde 8 altına düşmesine yol açtı.Şu anda Apple'ın değeri ile ikinci sırada bulunan Microsoft'un değeri arasındaki fark, son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.Microsoft'un 2,73 trilyon dolar değeri bulunurken, aynı dönemde Apple'ın değeri 2,83 trilyon dolar civarında seyretti.