Kocaeli'de boşandığı eşini öldürdü... Gece saatlerinde teslim oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandğı eşi Şerif Karaali ile karşılaştı.Karşılaşmadan kısa bir süre sonra eski eşi tarafından silahlı saldrıya uğrayan Dağaşan'ın boynuna üç kurşun isabet etti.Tabancadan çıkan mermilerden 3'ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan Şefik Karaali, dün gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Daha önce de Tülay Dağaşan'ı defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenilen Karaali'nin, emniyetteki sorgusu sürüyor.