Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu gerilimi sürüyor! Lansmana gitmedi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki gerilim İstanbul'da İmamoğlu'nun düzenlediği adaylık lansmanı toplantısına yansıdı.Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesinin ardından birbirlerini yemeye başlayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesiyle yerel seçime gidiyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında adayları belirlemek için yaşanan güç çekişmesi büyük bir krize dönüştü. CHP dün açıklanması planlanan belediye başkan adayları meselesini erteledi. Bahane olarak ise Yargıtay'ın Can Atalay kararını gösterdi ancak krizin asıl sebebi yine İmamoğlu-Özel kavgası olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'da yapılan adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Ancak iddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'nun "aday dayatmasına" karşı çıkarak Özel "Biz Ekrem Bey'in noteri değiliz. Her yeri belirlemesine izin veremem" dedi. İmamoğlu'nun listesi askıda kaldı.İmamoğlu-Özel krizi partiyi karıştırırken bir gerilimde "intikam" ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanıyor.Her fırsatta parti içine İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına davet edilmesine rağmen katılmadı.CHP yandaşı Altan Sancar yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı düzenleniyor. Lansmana CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vekiller, PM ve MYK üyeleri, davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki eski genel başkanlar katılıyor." dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Ankara ve İstanbul'da ofis açan eski CHP Genel Başkanı, Antalya ve İzmir'de de ofis açma hazırlıkları yaptı.Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşulanlar arasında... Koltuğu Özgür Özel'e devrederken "Şimdilik hoşçakalın" demesi de bunun bir göstergesi olmuştu.Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu.Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor" dediği gündeme gelmişti.Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.