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Beyaz Gazete
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Japonya’da büyük depremin bilançosu: Ölü sayısı 94 oldu

Art arda gerçekleşen iki büyük depremin ardından alarma geçilen Japonya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 94’e yükselirken 542 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ekleme: 5.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 5.01.2024 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Doğal afet denince ilk akla gelen ülkelerden birisi de Japonya…

Aktif yanardağın yüzde 10’unun yer aldığı ve fay hatlarının üzerinde bulunan ülkede, her yıl yaklaşık 500 deprem meydana geliyor.

Japonya’nın Ishikawa eyaleti yeni yılda gözünü felakete açtı. Öğle saatlerinde meydana gelen ilk depremin büyüklüğünün 5.7, ikinci depremin ise 7.6 olduğu açıklandı.

Hala yaralarını sarmaya devam eden eyalette ölü ve yaralı sayıları artış gösterdi.

Ölü sayısı 94’e yükseldi

Ishikawa’nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de büyük hasara neden olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 94’e yükseldi.

222 kişiden haber alınamıyor

Ishikawa'da 464, Toyama'da 37, Niigata'da 34, Fukui'de 6 ve Gifu'da 1 olmak üzere en az 542 kişi yaralandı. Kendisinden haber alınmayan 222 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Su kesintileri sürüyor

Deprem bölgesindeki 14 şehir ve kasabada yaklaşık 68 bin 200 hanede su kesintileri ve 30 bin hanede elektrik kesintileri devam ediyor. 33 bin kişi ise kurulan 370 barınağa tahliye edildi.

Tsunami dalgaları yükseldi

Depremden bu yana kıyı kesimler için tsunami alarmına geçilmişti. Bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlemlendi.
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