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Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...

Motorlu taşıt satışı devir tescilinin ardından yeni bastırılacak plakalarda 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ‘Karekod' uygulaması yürürlüğe girdi.

Ekleme: 5.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 5.01.2024 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...
1 Ocak 2024 itibari ile yürürlüğe giren plakalarda karekod sistemi uygulaması bazı illerde uygulanmaya başladı.

Yeni uygulama ile sahte plakaların önüne geçilebileceği ifade ediliyor. Uygulama ile plakanın seri numarası, nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odalarında yapılabilecek.

Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, plakalarda belirtilen mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15x15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarasının Yönetmelik Ek-5/0 yer alacağı hüküm altına alındı.

Bu çerçevede, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı plaka basımı gerçekleştiren odalar tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunacak.

Hali hazırda araçlarda kullanılan tescil plakalarının değiştirilmesi zorunlu olmamakla birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilk defa yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliğini gerektiren her işlem neticesinde üzerinde kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunan plakaların kullanılması sağlanacak.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulama, yeni satılan veya devredilen araçlar için tescil işlemi sonrası çıkartılacak motorlu taşıt plakalarının karekodlu hale getirilmesini içeriyor.

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı...

Plaka değişimi zorunlu mu?

Plakalarda karekod sistemi ile ilgili açıklama yapan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer şu ifadelere yer verdi;

'Buradaki asıl amaç merdiven altı basımlar ve sahada görülen APP plakaların önüne geçmek için devletimiz bu işi daha disiplin altına alarak böyle bir sisteme başvurdu. Bizlerde 690 şoför odası olarak aynı anda 2 Ocak tarihinde tüm Türkiye'de Noterler birliği, Emniyet Müdürlüğü ve Tüv Türkten gelen plakaların eşleştirilerek referans numarasını girerek basımına başladık.

Burada halkımızın çekineceği veya korkacağı hiç bir şey yok sadece yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında veya Tüv Türke giden ve ağır kusur olarak geçen plakalar değişiyor. Yoksa her hangi bir plakaların değiştirilmesi zorunlu değildir.'
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