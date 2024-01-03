İstanbul Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bayrampaşa Belediyesinin arşiv bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde, belediyeye ait binanın ikinci katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma yaparken, binadakiler tahliye edildi.Bu arada, itfaiye araçlarının caddeye girişini engelleyen park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.