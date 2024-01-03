  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa'da su baskınları sonrası kırmızı alarm: Bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde meydana gelen su baskınları dolayısıyla "kırmızı alarm" verildi.

Ekleme: 3.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 3.01.2024 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da su baskınları sonrası kırmızı alarm: Bir futbol sahası tamamen sular altında kaldıİçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Pas-de-Calais'de yaşanan su baskınlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla vilayette ek 120 itfaiye erinin görevlendirildiğini belirtti.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan 'kırmızı alarm' verildi.

Pas-de-Calais sakinlerinden dere, göl, akarsu gibi su kaynaklarından uzak durmaları ve araçlarını kullanmamaları istendi.

Fransa'da su baskınları sonrası kırmızı alarm: Bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı

Bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı

Ulusal basındaki haberlere göre, vilayetteki su baskınları hayatı olumsuz etkilerken, bölge halkından evlerinin üst katında kalmaları ve sadece yerel makamların talimatıyla evlerini tahliye etmeleri talep edildi.

Pas-de-Calais'deki Aa Nehri taşma riski taşırken, vilayetteki Blendecques kasabasında bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı.

Fransa'da su baskınları sonrası kırmızı alarm: Bir futbol sahası tamamen sular altında kaldı

Kasım 2023'te de su baskınlarıyla karşı karşıya kalan Pas-de-Calais vilayetine bağlı Therouanne Köyü Belediyesi ise kriz toplantısı düzenledi.


Vilayetin birçok yerinde su taşkınları nedeniyle halk ulaşımda güçlük yaşadı. Bourthes köyünün bazı sakinleri çareyi traktörle yolculuk etmekte buldu.
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor... Son 24 saatte 128 şehit daha
Tokyo Havalimanı'ndaki kazanın sebebi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'
AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
CHP'den bir heykel hizmeti daha! Dikili'de Bülent Ecevit heykeli yenilendi
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: '2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor'
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü
6 aylık enflasyon farkı BELLİ OLDU! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!
Türkiye'nin 2022'de vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Enflasyon rakamları belli oldu!
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Netanyahu gidici! 'Gazze Kasabı'na soğuk duş: Halkın sadece yüzde 15'i istiyor
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!