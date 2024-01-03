Cevdet Yılmaz: Enflasyon, Orta Vadeli Program’daki yıl sonu öngörülerinin de altında kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE)’deki değişimi değerlendiren Yılmaz, mesajında enflasyonun 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 olarak gerçekleştiğini vurguladı.Yılmaz, gelinen aşamada enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program’daki (OVP) yıl sonu öngörülerinin de altında kalmanın başarıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiği görülmektedir. TÜFE’deki değişim temmuz ayında yüzde 9,49 seviyesinden, aralık ayında yüzde 2,93 seviyesine gerilemiş, çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde Temmuz ayındaki artış yüzde 9,61’den aralık ayında yüzde 2,31 seviyesine düşmüştür. 2022 yılı için açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yaklaşık yüzde 4,26 düzeyindeyken son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,60 düzeyindedir.Yurt içi üretici enflasyonu 2023 Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda yurt içi üretici enflasyonu TÜFE’nin oldukça altında yatay bir seyir izlemektedir.2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir.