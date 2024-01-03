  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bodrum’da pes dedirten manzara! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

Gözde turizm merkezi Bodrum’da 2023 yılında 575 inşaat için yıkım kararı alındı. 140 bina yıkıldı, 2 bin 421 inşaat durduruldu. Gündoğan Mahallesi’nde yapılan kaçak inşaatın ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılması şaşkınlık yarattı.

Ekleme: 3.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 3.01.2024 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Bodrum’da pes dedirten manzara! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılarBodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uygulanıyor. 2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Aralık ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 Türk Lirası para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu.

Bodrum’da pes dedirten manzara! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı.

Bodrum’da pes dedirten manzara! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

AĞAÇ DALLARIYLA KAPATTILAR

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği denetimler sırasında, Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şahıs arazisinde yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatılmış olduğunu gören Zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri uyguladı.

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor... Son 24 saatte 128 şehit daha
Tokyo Havalimanı'ndaki kazanın sebebi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'
AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
CHP'den bir heykel hizmeti daha! Dikili'de Bülent Ecevit heykeli yenilendi
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: '2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor'
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü
6 aylık enflasyon farkı BELLİ OLDU! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!
Türkiye'nin 2022'de vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Enflasyon rakamları belli oldu!
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Netanyahu gidici! 'Gazze Kasabı'na soğuk duş: Halkın sadece yüzde 15'i istiyor
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!