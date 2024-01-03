Altın ve Bitcoin yıla rekorla başladı

Cuma günü yüzde 0.2 azalışla günü 2 bin 63 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yılın ilk gününde 2 bin 75 dolardan işlem gördü.Gram altın ise 1981 TL ile tarihi zirve seviyeye çıktı, Kapalıçarşı'da 2 bin 60 TL'nin üzerinde fiyatla satıldı.Altındaki bu yükselişi Fed'in faz indirimi beklentilerinin yanı sıra Kızıldeniz'de ABD donanması tarafından Husiler'e ait botların batırılmasının ardından İran'ın bölgeye savaş gemisi gönderdiğine yönelik haber akışı da körükledi.Kripto varlık piyasasında Bitcoin ETF'inin onaylanması beklentisinin yoğunlaşmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 45 bin doları aştı.Bitcoin en son 20 ay önce 2022 Nisan ayında 45 bin doların üzerinde işlem görmüştü. 1 Ocak'ta 42 bin dolar seviyesinden hızla yükselen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla ve son bir yılda yüzde 170'in üzerinde arttı.