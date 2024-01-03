6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!

2024 asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların maaş zammına çevrilmişti. Memur ve memurların ve emeklilerin Ocak zammı bugün belli oldu. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği Ocak zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu.Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 artış ve 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak ayı zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle netleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu.Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 22 bin 17 lirayken, ortaya çıkan bu oranla 32 bin 860 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ortaya çıkan oranla 9 bin 877 lira 6 kuruştan 14 bin 741 liraya çıktı.Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak.Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödeniyor. Ocak artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek. Ödeme tarihi ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.2023'te memurlara ve memur emeklilerine ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmişti. Geçtiğimiz Ocak ayında zam oranı refah payı ile birlikte yüzde 30'a yükseltilen memurların, Temmuz'da da yüzde 17.55'lik zammına 8 bin 77 lira seyyanen artış eklenmişti.Memur emeklilerinin zam oranlarına da refah payı ilave edilmiş, geçtiğimiz yılın Ocak ayında yüzde 30, Temmuz ayında da yüzde 25 artış yansıtılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesi emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltmişti.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında 2024 yılının Ocak zammı yüzde 15 + enflasyon farkı olarak kararlaştırılan memurlar ve memur emeklilerinin geliri Temmuz'da da artacak. Yılın ikinci yarısında maaşlara yüzde 10 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak.En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 49,25 zam ile 14 bin 739,93 liraya çıktı.Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 lirayaŞube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 lirayaMemur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 lirayaUzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 lirayaÖğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 lirayaBaşkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 lirayaPolis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 lirayaUzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 lirayaHemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 lirayaMühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 lirayaTeknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 lirayaProfesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 lirayaAraştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 lirayaVaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 lirayaAvukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 lirayaMemur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.