Pençe Kilit'te terör mağarasına baskın! MSB görüntüleri paylaştı

Bölgede yürütülen arama-tarama faaliyetliernde teröristlere ait mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin detayları ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler şöyle:- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,- 200 adet el bombası,- 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı,- 7500 adet 7.62 mm mühimmat,- 1500 adet 5.56 mm mühimmat,- EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri,- 39 adet AK-47 şarjörü,- 4 adet Dragunov şarjörü,- 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü,- 3 adet keskin nişancı dürbünü,- 1 adet dürbün,- 5 adet termal silah dürbünü,- 2 adet sabit telefon,- 1 adet kamera kayıt cihazı,- 5 adet Yaesu telsiz,- 1 adet Yaesu telsiz batarya,- 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi,- 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici),- 3 adet dalgıç seti,- 6 adet oksijen tüpü,- 1 adet hücum çantası,- 5 adet şarjörlük,- Muhtelif yaşam malzemeleri.