Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı programda konuştu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'Yeni yılın bu ilk iş gününde, ticaretin artması için canla başla çalışan ihracatçılarımızla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 2023 yılı ihracat verilerini tüm detaylarıyla ele alacağız.Ülkemizin ekonomik, diplomatik kazanımlarını daha da geliştirmek istiyoruz.Üçüncü tarafların aksi haldeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan-kazan çerçevesinde yürütmeye devam ettik. Türk Dünyası ile münasebetlerimizi tarihi zirvelere ulaştırırken Avrupa ve ABD ile de karşılıklı, saygılı iş birlikleri geliştirmeye çalıştık.Ülkemize uzanan hiçbir dostluk elini geri çevirmedik. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış ticaretimizi şekillendirdik. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek.Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü.Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor.İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karlı karşıyayız. Muhalefet de bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır.Bu nefret dalgasının, zor zamanlarda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir.Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve sabotaj girişimleri vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yolunda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme sürüyor. Büyümede dünya ortalaması üzerindeyiz.Üretimin güçlü etkilerinin son açıklanan istihdam verilerine de yansıdığını görüyoruz. İlave istihdam 1 milyon 848 bin kişinin üstündedir. Dünyadaki diğer ekonomiler gibi bizim de en büyük baş ağrımız hayat pahalılığının tetiklendiği enflasyondur.Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Tarihimizin en alt seviyesine geriledi.Enflasyon oranları alınan onca tedbire rağmen yüksek seyretmeye devam ediyor. İstihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneye indirmeye kararlıyız. Enflasyonun ateşini düşürdük. Politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle vatandaşımızın cebindeki parasına göz diken fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Enflasyonu tek haneye indirme hedefimiz sürüyor. Enflasyon meselesini vatandaşımızın gündeminden çıkaracağız.Küresel ekonomide Kovid-19 salgınıyla başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşen sarsıntılar halen devam ediyor. Dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin meyvelerini hamdolsun topluyoruz.2023 yılı ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla orta vadeli programdaki 255 milyar dolarlık hedefimizi de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi. Bu oran biz göreve geldiğimiz sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık.Temmuz dışında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. Hizmet ihracatımız 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığında düşüş yaşandı. Eylül ve Ekim aylarında cari işlemler hesabında 2 milyar doların üzerinde fazla verildi. Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. İyileşmenin süreceğine inanıyoruz.İhracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi.