40 bin hastada bir görülüyor! Ateşi 41,7 dereceye çıktı: Mucize eseri hayatta kaldı!

Tıp tarihine geçen operasyonun adresi Amasya'ydı. 44 yaşındaki Mehmet Kaya, uzun yıllar burnunda sağlık problemi yaşadı. Son çare Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapısını çaldı. Dr. Öğretim Üyesi Sinan Seyhan, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erdoğan ve Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Kahveci'nin de katıldığı ameliyata alındı. Ancak operasyon sırasında Mehmet Kaya'nın ateşi aniden yükselmeye başladı. 40 bin hastada bir görülen ve tıptaki ismi 'malign hipertermi' olan hasta için tedbirler artırıldı. Ameliyata kalp ve diğer anestezi doktorları da çağrıldı. Tırmanışa geçen vücut ısısının hızla düşürülmesi için hastanın etrafına buz kütleleri ile önlem alındıDoktorlar, buz stoklarının yetmeyeceği düşünülerek hasta yakınlarından ve telefonla iletişime geçilen esnaftan hastaneye buz getirmeleri çağrısı yaptı. Çok kısa sürede restoranlardan ve bir soğuk hava deposundan poşetlerle getirilen buz parçaları hastanın tedavisi için ameliyathaneye alındı.'Malign hipertermi' için belirli bölgelerde tutulan özel ilaç ise Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde ambulansla Samsun'dan getirilerek hastanın tedavisinde kullanıldı. Zamanla yarış sonrası ateşi normal seviyeye düşürülen hasta 3 gün gözlem altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinden servise alındı. İki gün sonda da tamamen sağlığına kavuşmayı başardı.Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir hafta önce derste 'malign hipertermi' konusunu işlediklerini anlatan Anestezi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mürsel Kahveci, 'Mesleklerinde çok nadir görebileceklerini söylemiştim. 'Umarım karşılaşmazsınız' demiştim. Ne yazık ki başımıza geldi. Ama hastamızı kurtarmayı başardık' ifadelerini kullandı. Bu durum karşısında tıbbi olarak yapmaları gereken şeylerin yanında hastanın vücudunun soğutulmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kahveci, sözlerine şöyle devam etti: Soğutulma sürecinde çok yoğun buz gerekiyordu. Sadece bizim hastane değil. Bütün Amasya seferber oldu. Her yerden buz getirildi. Hastaya buz banyosu yaptırdık. Çünkü ateşi 41,7'lere çıkmıştı. Bu da hasta açısından kötü gidişin göstergesiydi. Samsun'dan ulaştırılan ilacı verdikten sonra da hasta yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.Ameliyatında ölümle burun buruna gelen Mehmet Kaya, sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara ve buz getiren yakınları ile esnafa şükran duyduğunu anlattı. Hiç duymadığı malign hipertermi hastalığını internette araştıran evli ve 2 çocuk babası Kaya, 'Hasta sedyedeyken buharlar çıkıyor. Doktorların korkması gibi bir karikatür gördük. Allah kimseye göstermesin. Gösterirse de sağ olsun hocalarımız ateşi indiriyor' açıklamasını yaptı.Nefes kesen ameliyat sürecinden haberdar olan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise, 'Gerekli hassasiyeti gösteren hekimlerimize, özverili çabalarıyla duruma yardımcı olan hasta yakınlarımıza ve bilhassa Amasya halkımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.