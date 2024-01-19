Okullar bugün yarıyıl tatiline girecek

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili bugün başlıyor. Karnelerini alan öğrenciler derslere iki hafta ara verecek. 5 Şubat Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak.

19 milyondan fazla öğrenci bugün yarıyıl tatiline çıkacak.Böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermiş olacak. Karnelerini alacak olan öğrenciler, derslere iki haftalığına ara verecek ve dinlenip eğlenerek vakit geçirecek.Ders zili 5 Şubat Pazartesi günü yeniden çalacak. Öğrenciler için ikinci dönem başlayacak.5 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı olacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.