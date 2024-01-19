  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okullar bugün yarıyıl tatiline girecek

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili bugün başlıyor. Karnelerini alan öğrenciler derslere iki hafta ara verecek. 5 Şubat Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak.

Ekleme: 19.01.2024 - 08:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:31 / Editör: Ozge Selin
Okullar bugün yarıyıl tatiline girecek19 milyondan fazla öğrenci bugün yarıyıl tatiline çıkacak.

Böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermiş olacak. Karnelerini alacak olan öğrenciler, derslere iki haftalığına ara verecek ve dinlenip eğlenerek vakit geçirecek.

5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak

Ders zili 5 Şubat Pazartesi günü yeniden çalacak. Öğrenciler için ikinci dönem başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 5 Nisan'da

5 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

LGS 2 Haziran'da, YKS 8-9 Haziran'da

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı olacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin 'şeffaf' ittifak ortağı DEM'den devlete 'katliamcı' iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi 'kürdistan' ilan ettiler
Yaşar Güler: Deniz Kuvvetlerimizin harekat kabiliyeti artacak
AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Hep beraber çalışacağız!
İsrail ordusundan kan donduran itiraf: Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!
Korkunç mesajlar ortaya çıktı! Aleviler, Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti
Murat Kurum başıboş sokak köpeği sorununa değindi: Sokaklardan korkuyu gidereceğiz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve KKTC arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı: Tam 150 milyon TL'lik kredi desteği...
Göklere ay yıldız imzası! Bakan Uraloğlu tarih verdi: 10 ülke arasına gireceğiz
Başörtülü kadına saldıran CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Alper Gezeravcı'dan sonra bir sevindiren haber daha: Selçuk Bayraktar'tan 'Fergani' müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam
Dünyanın gözü önünde soykırım! Gazze'deki hastalar aylardır ilaçlarını alamıyor
Mal varlıkları hazineye geçecek! AYM üç partinin kapatılmasına karar verdi!
Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! Bugün teslim ediliyor: İşte dikkat çeken özellikleri
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
Rusya ve ABD'den Türkiye'ye tebrik mesajı: Uzaya hoş geldiniz!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Sürücüler dikkat: İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif yollar

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

Bunu sakın atlamayın: 20 gün içinde bildirmeyenlerin cebi yanacak! Cezası 9 bin TL

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Togg için beklenen an geldi... Yeni dönem başlıyor!

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma