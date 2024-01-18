Alanya’da sahilde çocuk cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sahilde bir kız çocuğuna ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Konaklı Mahallesi'nde sahilde bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde belinden yukarısı olmayan cesedin 9-10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu değerlendirdi.Ceset savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.