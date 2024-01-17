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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapor göre 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antalya, Hatay ve Mersin'de kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise; Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ekleme: 17.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının; Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

6 İL İÇİN 'SARI KOD' UYARISI!
Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin ve Osmaniye için 'sarı kodlu' uyarı verildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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