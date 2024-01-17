Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının; Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Mersin ve Osmaniye için 'sarı kodlu' uyarı verildi.İl il hava durumu:Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı bulutluMANİSA °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 13°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 11°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıKARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı