Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.Yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.HATAY °C, 9°CParçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluÇANKIRI °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı (Iğdır, Van ve Hakkari hariç) geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu