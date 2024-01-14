Bitlis'te kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Meteoroloji yetkilileri kent merkezinde toplam kar kalınlığının 80 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştığını bildirdi. Hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğini belirten yetkililer, buzlanma ve don uyarısında bulundu.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan 265 köy yolundan 100'ünün yeniden ulaşıma açıldığını, kapalı olan 165 köy yolunda da çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Kurtkan, karla mücadele kapsamında 10 ayrı şantiyede bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını da söyledi.Kar yağışının durmasının ardından kent merkezinde belediye ekipleri açma ve genişletme çalışmalarını yürütürken, iş makinelerinin girmediği alanlarda ise Belediye Temizlik İşleri personelleri kürekle çalışma yaptı.