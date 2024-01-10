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Plajda cinsel ilişkiye girdiler! O ilimizde skandal görüntü!

Zonguldak'ta sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, 'hayasızca hareketler' suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Ekleme: 10.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Plajda cinsel ilişkiye girdiler! O ilimizde skandal görüntü!Kent merkezinde Kızlar Plajı'nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, 'hayasızca hareketler' suçu kapsamında inceleme başlattı.

Plajda cinsel ilişkiye girdiler! O ilimizde skandal görüntü!

Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi...
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