MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."
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