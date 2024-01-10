MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."