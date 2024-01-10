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Japonya'daki depremlerde can kaybı 206'ya çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 206'ya yükseldi.

Ekleme: 10.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Japonya'daki depremlerde can kaybı 206'ya çıktıJaponya'nın batısındaki İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 206'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 22 bölgede toplamda 26 bin kişinin 400 tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 100 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 52 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

6 bin 300 Öz Savunma Kuvvetleri personeli arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor

Merkezi hükümet, deprem bölgesinde mahsur kalanlara yönelik çevre eyaletler Fukui, Toyama ve Niigata'da toplamda 10 bin kişilik konaklama noktası hazırlayacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında, 6 bin 300 Öz Savunma Kuvvetleri personelinin bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını açıkladı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 3 santigrat derece seyrettiği Noto Yarımadası'nda artçı sarsıntılar ve yağmura rağmen arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.
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