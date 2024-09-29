Yerli yabancı duyan oraya gidiyor! İlçenin gözbebeği oldu, kadim tarihi barındırıyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edilen Yüksek Kilise ihtişamıyla ziyaretçilerini cezbediyor.Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise içerisinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor.Günümüzde Yüksek Kilise olarak bilinen Analipsis Tepesinde dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen kilisenin içerisinde Bizans döneminden kalma bir şapel yer alıyor.Güzelyurt ilçesi göleti manzaralı Yüksek Kiliseyi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.Yüksek Kiliseyi ziyarete gelen Kaan Küçükturan, “Tarihi bir dokusu var. Özellikle böyle bir kayanın üzerine kondurmuş olmaları ve göletin yanına yapmış olmaları o dönemki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak konumda olması çok güzel. Karşı taraf eskiden bir Rum köyüymüş sanırım” dedi.