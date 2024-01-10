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CHP’li belediyeden pişkinlik

Bademi, domatesiyle ünlü Datça’da, köylüyü tarımsal desteklerden mahrum bırakan ‘köy yoktur’ kararı alan Muğla Büyükşehir’in, seçim öncesi ‘tarlanıza geliyoruz’ projesi başlatması samimiyetten uzak ve pişkinlik olarak yorumlandı.

CHP’li belediyeden pişkinlik
Ekleme: 10.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeden pişkinlik
Dünyaca ünlü bademi, domatesi, tatlı patatesiyle tarımsal üretimde adından söz ettiren Muğla'nın Datça ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde, 'Datça'da köy yoktur' kararı alınmıştı. Büyükşehir'in bu kararı köylüyü bir çok tarımsal destekten mahrum bırakıyordu. AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, Büyükşehir Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı 'kırsal mahalle yoktur' kararını yargıya taşımıştı.

AK Partili Laçin, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Haluk Laçin, 12 mahallesinin 9'u kırsal olan Datça için büyükşehir belediyesinin kurulmasıyla mahalle statüsüne geçen köylerin, kırsal mahalle statüsüne geçirilmemesine dair kısmının iptalini talep etmişti. Muğla 3'üncü İdare Mahkemesinde görülen dava sürecinde bilirkişi raporunda, köylerin kırsal niteliğinin devam ettiği belirtildi. Mahallelerin, kırsal mahalle nitelikli bir yerleşme olduğu, kırsal karakterini koruyacak şekilde ve 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uyarınca 'Kırsal Mahalle' statüsünde değerlendirilmesi gereken bir yerleşme olduğu kaydedildi.

CHP’li belediyeden pişkinlik

KIRSAL STATÜYE GEÇİRİLDİ

Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi, Büyükşehir'in aldığı kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekerek teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle hükmetmişti. Böylece Karaköy, Emecik, Cumalı, Kızlan, Karaköy, Cumalı ve Kızlan Mahalleri için alınan kararın yürütmesi durdurulmuştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Emecik, Hızırşah, Sındı, Yaka ve Yazı mahalleleri oy birliğiyle kırsal statüye geçirildi.

SAMİMİYETSİZ

Muğla Büyükşehir'in köy değildir kararı verdiği Sındı Mahallesinde 11 Ocak'ta 'Tarlanıza geliyoruz' projesi başlatması samimiyetten uzak pişkinlik olarak yorumlandı. Proje kapsamında zeytin ve badem yetiştiriciliği eğitimi düzenlemesi köylüleri hayrete düşürdü. AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, 'Datça'da üreten emek veren köyleri önce yok saydılar sonra biz hukuki mücadele verip köy kararı alınca seçim öncesi samimiyetten uzak tarlasına geliyoruz diye program yaparak köylünün yanındayız algısı peşine düştüler. Büyükşehir Belediyesinin bu samimiyetsiz tavrını kınıyorum' dedi.

CHP’li belediyeden pişkinlik

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CHP’li belediyeden pişkinlik
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