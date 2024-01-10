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Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

İstanbul'dan Bitlis'e sevk edilen hükümlülerin bulunduğu ring aracı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye ekipler sevk edildi

Ekleme: 10.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var
Diyarbakır-Silvan kara yolunda İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Bitlis Cezaevi'ne mahkumları sevk eden 34 JF 0656 plakalı cezaevi ring aracı, kırsal Yayıklı Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Araçtaki 12'si askeri personel, 11'i mahkum toplam 23 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezaevi aracı devrildi! Yaralılar var

Yaralılar ambulans helikopterle sevk edildi

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bazı yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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