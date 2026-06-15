Siyonist Sapkınlığa Antisemitizm Kalkanı! Yahudi Lobileri Medyayı Susturdu

ABD'de geçtiğimiz günlerde New York eyaletinde bulunan bir Yahudi okulundaki 71 kız öğrencinin okul gezisi sırasında kanalizasyona bağlı yeraltı tünellerinde kaybolduktan sonra kurtarılmasının yankıları sürüyor.Dünyanın dikkatini çeken olay, sosyal medyada hızla yayılırken akıllara 2024 yılında New York'ta bir sinagogun altında bulunan ve büyük tartışma yaratan tünelleri ve cevap bulmayan soruları getirdi.New York, Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı 'Chabad-Lubavitch World Headquarters' adlı sinagoga polis baskın yapmış ve sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edilmişti.Polise tepki gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan birçok kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.Olayla ilgili soruşturma başlatılmış ancak Yahudi ibadethanesinin altında gizlice kazılan tünellerin neden yapıldığıyla ilgili sorular net cevaplar bulamadı.Son yıllarda Yahudilerle ilgili karanlık ve tartışmalı konular sık sık gündeme geliyor. Ancak Batı basını bunun üzerinde çok durmuyor.Olayları araştıranlar ve dillendirenler ise antisemitizm ile suçlanarak susturuluyor. Baskı ve sansür uygulanıyor.Tıpkı ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik karanlık fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein olayı gibi. Epstein belgelerinin İsrail bağlantısı çok konuşuldu.Ancak Batı basını olayın çok üzerine gitmedi. Bunu 'Komplo teorisi' olarak göstermeye çalışanlar oldu. Bir diğer konu ise İsrail'in organ hırsızlığı ve sahip olduğu devasa deri bankası. Bu konu yıllardır tartışma konusu.Ancak bu konu ile ilgili de net cevaplar yok. Siyonist İsrail, karanlık yüzünü ortaya çıkaran herkesi ve her kurumu hedef alıyor.İsrail lobisi, baskılarla bu sesleri susturuyor. Başta sosyal medya olmak üzere birçok platform aracılığıyla bu konuları gündemden düşürmeye çalışıyor.Ortodoks Yahudi Okulu'nda okuyan 71 kız öğrencinin New York'ta bir drenaj tüneline girmesi ve saatlerce haber alınamaması dünya medyasında tartışma konusu oldu.Okul yönetiminin kaçamak cevap vermesi ve eleştirilerin yine 'antisemitizm' suçlamasıyla geçiştirilmesi şüpheleri arttırdı.Sinagogun altındaki gizli tünelde bulunan kanlı yataklar organ kaçakçılığı ve çocuk istismarı gibi korkunç iddiaları gündeme getirmişti.71 kız öğrencinin tünelde kayboluşu ile bu olay arasında bağlantı kurulması, Yahudi lobilerini rahatsız etti.11