Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 26°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CPazçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CAz bulutluDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 29°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CAz bulutluKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 29°CParçalı bulutluVAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı bulutluMARDİN °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 31°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu