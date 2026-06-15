Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Pazçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu