Destek Kesiliyor! Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiren Karar Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen WWDC etkinliğinde tanıtılan macOS 27 Golden Gate, iPadOS 27, tvOS 27 ve watchOS 27 sürümleriyle beraber güncellenmeyecek cihazların listesi netleşti. Öte yandan iOS 27 sürümü önceki iOS 26 ile tamamen aynı cihazları destekleyecek. Hiçbir iPhone modelinin uyumluluk listesinden çıkarılmadığı işletim sistemine benzer şekilde, HomePod için de desteklenen cihazlar konusunda değişiklik bulunmuyor.MacRumors'un haberine göre, watchOS 27 sürümüyle beraber Series 6, Series 7, Series 8, 1. nesil Apple Watch Ultra ve 2. nesil Apple Watch SE modellerine veda edilecek. Yeni yazılım yalnızca S9 veya S10 çipe sahip akıllı saatlerde çalışacak.Minimum donanım gereksinimini A14 Bionic veya M1 çip seviyesine çıkaran iPadOS 27; üçüncü nesil iPad Air, üçüncü nesil 12.9 inç iPad Pro, birinci nesil 11 inç iPad Pro, sekizinci nesil iPad ve beşinci nesil iPad mini modellerini geride bırakıyor.macOS 27 Golden Gate sürümüyle birlikte Intel işlemcili Mac bilgisayarların dönemi resmen sona eriyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan macOS Tahoe sürümüyle desteklenen son dört model olan 2019 yapımı 16 inç MacBook Pro, 2020 yapımı 13 inç MacBook Pro, 2020 yapımı iMac ve 2019 yapımı Mac Pro artık güncellenmeyecek.Apple TV tarafında ise 2015 çıkışlı HD model ile 2017 çıkışlı birinci nesil 4K model için tvOS 27 desteği sunulmayacak. Güncelleme almayacak cihazların sahipleri, en yeni özellikleri kullanamayacak olsa da yaklaşık bir yıl daha güvenlik yamalarından faydalanmaya devam edebilecek.Beta test sürecinin ardından yeni işletim sistemlerinin eylül ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor.