TOKİ'den Kurasız Konut Hamlesi! Bakan Murat Kurum müjdeyi duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası'na konuk olmuş, yeni kampanyanın müjdesini vermişti.Bakan Kurum, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış kampanyası başlattığını açıklamıştı.Açıklanan bu konut projesinde başvurular ise bugün başlayacak.Murat Kurum, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor.64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz.Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar, diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.Konutların satışları, bugün başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar için vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak.Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak.Yüzde 50 peşinat ödeyenlere ise yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak.Üçüncü seçenekte yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek.Kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak.Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak.Taksitli satışlarda aylık ödemeler ise 18 bin liradan başlayacak.Kampanya kapsamında en fazla konut satışının yapılacağı iller şöyle:Bursa: 2 bin 190 konutAnkara: 2 bin 62 konutHatay: 1 bin 238 konutKahramanmaraş: 1 bin 73 konutMalatya: 1.000 konutSatışa sunulan konutların bir kısmı hemen teslim edilecek.Teslim edilmeyen projelerde ise konutlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verilecek.Açık satış kampanyasında gelir ve ikamet şartı aranmayacak.Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşi adına kayıtlı bir konutunun olmaması yeterli olacak.Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak.Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.“Bursa: 2.200Ankara: 2.062Hatay: 1.240Kahramanmaraş: 1.073Malatya: 1.000Konya: 998Samsun: 684Batman: 588Eskişehir: 565Mardin: 452Tekirdağ: 424Kocaeli: 423Afyonkarahisar: 396Denizli: 319Nevşehir: 317Aydın: 310İzmir: 306Siirt: 294Şırnak: 275Mersin: 272Burdur: 269Bitlis: 262Kırşehir: 220Aksaray: 219Yozgat: 216Balıkesir: 213Bilecik: 206Sivas: 203Isparta: 176Bayburt: 172Van: 161Çorum: 157Muş: 147Kırklareli: 139Düzce: 130Edirne: 127Kütahya: 127Karabük: 127Karaman: 120Ağrı: 118Manisa: 115Çanakkale: 108Kayseri: 104Muğla: 97Bingöl: 88Hakkari: 86Kırıkkale: 85Çankırı: 83Amasya: 68Elazığ: 61Tokat: 59Kars: 48Antalya: 46Gümüşhane: 44Giresun: 38Erzincan: 37Artvin: 30Kastamonu: 28Erzurum: 21Sakarya: 20Zonguldak: 19Ardahan: 13Gaziantep: 7Rize: 5”