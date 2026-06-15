Katlanabilir iPhone Ultra Lansmanı Ertelendi! İşte Yeni Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra, yaşanan mühendislik ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ertelendiği iddia ediliyor. Cihazın başlangıçta 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Asya merkezli yayın organlarının raporlarına göre lansman 2027'nin başlarına sarktı.Sızıntılara göre iPhone Ultra, kullanıcılara yüksek bir fiyatla sunulacak. Başlangıç sürümünün 2 bin dolardan satışa çıkması beklenirken, en üst donanım seviyesinin 2 bin 200 dolarlık bir etiket taşıyacağı belirtiliyor.Asyalı iki önemli Apple tedarikçisine dayandırılan bilgilere göre, mühendislik ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar gecikmenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Largan Precision CEO'su da geçtiğimiz günlerde 'zamanlama faktörlerinin' yaklaşmakta olan bir Apple cihazının çıkışını önümüzdeki yılın başlarına itebileceğini ima etmişti.TSMC'nin 2nm üretim hatlarındaki yoğunluk ve süregelen bellek kaynakları kıtlığı, erteleme kararını mantıklı kılan etkenler arasında yer alıyor.Önceki aylarda, katlanabilir ekranın menteşe mekanizmasında açılıp kapanma sırasında 'tıkırtı' sesleri geldiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Farklı bir kaynak ise menteşe sorunu yerine cihazın baskılı devre kartına (PCB) yüzey montaj teknolojisi (SMT) uygulanırken bazı zorluklar yaşandığını öne sürmüştü.SMT teknolojisi, elektronik bileşenlerin kablo kullanmadan doğrudan devre kartı bağlantı noktalarına yerleştirilmesine olanak tanıyor.Katlanabilir iPhone Ultra teknik özellikleri de yavaş yavaş netleşiyor. Cihaz gücünü A20 Pro yonga setinden alacak. 12 GB RAM ve Apple'ın kendi üretimi olan C2 modem de yer alacak. Face ID yerine Touch ID teknolojisinin kullanılacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor.Ekran tarafında Samsung'un M14 OLED panelleri tercih edilecek. Özel bir buhar odasıyla donatılacak telefon, ultra ince esnek cam (UTG/UFG) kullanımıyla kırışıksız bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.